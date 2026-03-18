BM financiará proyecto de resiliencia en territorios

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

El Ministerio de la Presidencia presentó ayer el proyecto de “Respuesta a Emergencias y Resiliencia”, el cual contará con una inversión de US$200 millones, financiados por el Banco Mundial, a fin de fortalecer la planificación territorial, ordenar el crecimiento del país y consolidar un modelo de desarrollo más resiliente y sostenible.

En materia de infraestructura, se intervendrán 65 kilómetros de vías críticas bajo estándares resilientes, beneficiando directamente a 300,000 personas.

Además, se fortalecerán los instrumentos de planificación, permitiendo orientar el crecimiento urbano y productivo bajo criterios de sostenibilidad, seguridad y competitividad, con cobertura para el 80 % de la población nacional.

Durante el acto de lanzamiento realizado en el Salón Verde del Palacio Nacional, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que la iniciativa marca un cambio de enfoque en la gestión pública, colocando la planificación territorial en el centro del modelo de desarrollo. “El país no puede seguir creciendo de espaldas al territorio ni reaccionando tarde frente a los riesgos. Esta es una agenda para anticiparnos, planificar mejor y asegurar un desarrollo más sólido y sostenible”, indicó.

De acuerdo al ministro, este proyecto busca ordenar el crecimiento, mejorar la toma de decisiones con información confiable y fortalecer las capacidades institucionales para gestionar el riesgo de manera más efectiva.

La iniciativa se articula tomando en consideración legislaciones como la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos y la Ley 345-22 de Regiones Únicas de Planificación, que establecen una base moderna para mejorar la coordinación territorial y orientar el desarrollo del país.

El proyecto contempla intervenciones en planificación territorial, modernización de la información geoespacial, gestión del riesgo e infraestructura resiliente, permitiendo fortalecer la capacidad del Estado para tomar decisiones informadas y reducir la exposición de la población.

El Gobierno destacó que esta iniciativa se integra a la visión estratégica Meta RD 2036, que busca duplicar el tamaño de la economía dominicana sobre bases más sólidas, con mayor equilibrio territorial, productividad y resiliencia climática.

De acuerdo a lo informado ya está listo el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que será remitido al Congreso Nacional para su aprobación.