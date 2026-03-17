RD está preparada ante un choque externo

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

El país está vigilante ante incertidumbre generada a nivel mundial por el alza del precio de petróleo, afirmaron ayer el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

El gobernador del Banco Central dijo que el aumento de precio del petróleo ha sido más de lo esperado, por lo que entiende la República Dominicana debe estar atenta a lo que está pasando y manejar la situación con mucha prudencia. Por su lado, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, dijo confirma que la situación a causa del conflicto de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán genera “mucha incertidumbre”, y de acuerdo a un informe internacional es la disrupción más grande en la historia del mercado del petróleo.

Aseguró que el Gobierno dominicano está preparado, “ya que el país tiene suficiente liquidez, solvencia, financiamiento asegurado para este año y más de US$3,000 millones depositados en el Banco Central para poder hacer frente a los compromisos en dólares”. Enfatizó que la coyuntura internacional es monitoreada día a día y que el objetivo es cuidar a la población más vulnerable.

Ambos funcionarios ofrecieron estas declaraciones, luego del acto de inauguración de la 12 Semana Económica y Financiera en su edición de 2026, un evento que forma parte del programa de responsabilidad social institucional Aula Central del Banco Central para la educación económica y financiera y que se integra, como cada año, al movimiento internacional Global Money Week.

Durante sus palabras de apertura, el gobernador destacó que esta iniciativa fortalece la responsabilidad social del Banco Central con la formación en materia económica y financiera de las nuevas generaciones. “Esta actividad representa un loable esfuerzo conjunto y el espíritu de servicio de todas las instituciones participantes, que se unen para ofrecer a quienes nos visitan, especialmente niños y jóvenes estudiantes, charlas, talleres y experiencias educativas que fomentan hábitos financieros responsables y beneficiosos para su futuro”, dijo.

También subrayó que la actividad impulsa la inclusión financiera, la cual es un motor transversal que nos permite contribuir con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ordenados por las Naciones Unidas, fundamentalmente los vinculados a reducir la pobreza, fomentar la igualdad de género y potenciar el crecimiento económico.