Gloria Reyes revela cuándo entregarán la "Brisita Navideña" y otros detalles del bono

La titular del programa Supérate, Gloria Reyes, reveló este miércoles que el bono navideño de RD$1,500, conocido como “Brisita Navideña”, comenzará a entregarse en las primeras semanas de diciembre.

"Estamos trabajando para hacerlo en las primeras semanas de diciembre. La idea es hacerlo junto (con el doble) para que la gente tenga un buen presupuesto y se ayude en Navidad", explicó la funcionaria en el programa Hoy Mismo.

Distribución de la "Brisita Navideña"

Este año se distribuirán 2.5 millones de tarjetas, mediante un proceso híbrido: parte será depósito directo y parte será entrega física.

Según detalló, 1.4 millones de beneficiarios recibirán el monto en su tarjeta Supérate, mientras que el resto será gestionado a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), gobernaciones, juntas de vecinos, alcaldías y otras organizaciones territoriales.

Reyes recordó que la tarjeta navideña equivale a lo que antes era la tradicional caja de alimentos: solo que ahora es convertida en dinero.

¿Quiénes califican?

También aclaró que no todas las personas podrán activar una tarjeta Supérate, sino únicamente quienes cumplan con los criterios del Siuben, como ingresos por debajo de 30,000 pesos, entre otros parámetros.

La funcionaria indicó que cerca del 30 % de las ayudas sociales está dirigida a adultos mayores, por lo que su “Brisita Navideña” está garantizada.