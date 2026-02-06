Buscan restos de Enriquillo en ruinas de Pueblo Viejo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un grupo de reputados expertos internacionales en arqueología e investigación histórica reactivaron los trabajos de excavación del proyecto “Tras los restos de Enriquillo” patrocinada por la Fundación Macarrulla y la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (ProPeep).

Se trata de un proyecto de investigación iniciado hace más de una década, con una inversión estimada en US$1.5 millones, orientado a localizar las osamentas del líder indígena, que combina estudios históricos, análisis científicos y trabajos de campo, informó la directora ejecutiva del mismo, Lidia Martínez de Macarrulla.

Además, destacó el uso de imágenes de satélites, lo que dijo, permitieron identificar animalías bajo la tierra y definir con precisión las coordinadas donde se concentran los trabajos de excavación actuales reiniciados en las ruinas de Pueblo Viejo, en la provincia Azua.

Agregó que además se han realizado pruebas de carbono 14 y consultas en archivos históricos de distintas partes del mundo con el objetivo de ampliar y contrastar la información existente sobre Enriquillo.

“Durante 10 años hemos trabajado con rigor y perseverancia para contribuir a la recuperación de una parte esencial de nuestra historia, es un ejercicio de memoria, de justicia histórica y profundo respeto por nuestra identidad”, dijo.

De su lado, el director del Propeep, Robert Polanco, destacó que la investigación representa “un acto de diálogo profundo con la historia, las raíces indígenas y la dignidad del pueblo dominicano”, porque “aunque Enriquillo ha ocupado un lugar relevante en los libros de historia y en la toponimia nacional, el Estado dominicano había mantenido una relación distante con la materialidad de su legado…”.

¿Quién fue Enriquillo?

Enriquillo o Guarocuya, fue un cacique taíno de la isla La Española (hoy República Dominicana), que lideró una rebelión de 14 años contra los conquistadores españoles en el siglo XVI, por lo que se le considera el primer guerrillero de América y un símbolo de la resistencia indígena, tras haberse lanzado en armas por los abusos contra su pueblo y esposa Mencía.