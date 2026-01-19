CAASD aclara que no ha aumentado la tarifa del agua en los hogares del Gran Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe “Fellito” Suberví, aclaró este lunes que el precio del agua por metro cúbico en los hogares del Gran Santo Domingo “no ha aumentado”.

“La tarifa residencial se mantiene en RD$6 por metro cúbico, como ha sido siempre”, aseguró el funcionario a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

Explicó que la actualización tarifaria que recientemente aprobó la institución “no toca a las familias” y que “aplica solo a los sectores comercial, industrial y gubernamental, para seguir fortaleciendo el sistema y garantizar su sostenibilidad”.

“Si alguna factura varía, no es por aumento de tarifa. Puede deberse al consumo, la medición o alguna fuga interna”, dijo “Fellito” Suberví.

Asimismo, señaló que los equipos de la CAASD están disponibles para orientar y acompañar a cada usuario.

“En la CAASD no hablamos de facturas excesivas. El cobro es claro y medido: un metro cúbico equivale a 264 galones, y en los hogares el costo por galón es de RD$0.022”, pronunció.

Finalmente, “Fellito” Suberví comunicó: “Seguimos trabajando con seriedad, eficiencia y compromiso, cuidando el bolsillo de la gente y garantizando agua potable de calidad para el Gran Santo Domingo”.