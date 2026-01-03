Caasd afirma consolidó los avances operativos durante el 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) cerró el año 2025 con resultados significativos en la gestión del agua potable, tras mantener una producción superior a los 450 millones de galones diarios y consolidar una nueva estructura operativa orientada a la eficiencia, la sostenibilidad y la mejora continua del servicio.

Como parte del proceso de modernización, la institución implementó el plan de zona, mediante el cual fueron creadas 20 microzonas operativas y se incorporaron 141 equipos especializados, lo que permitió optimizar la atención de averías y fortalecer la capacidad de respuesta a las demandas de los usuarios del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

Eje estratégico

El director general de la Caasd, ingeniero Fellito Suberví, destacó que esta reorganización operativa, junto al fortalecimiento del Centro de Monitoreo, constituye un eje estratégico para la gestión integral del agua potable.

“Esta nueva estructura operativa nos permite ofrecer un servicio más eficiente y oportuno, complementado con la recuperación de infraestructuras clave, la rehabilitación de tanques de almacenamiento y la incorporación de nuevos sistemas de producción”, expresó Suberví.

Averías

Gracias a la sectorización del servicio y al monitoreo permanente, la Caasd dijo que logró corregir 7,890 averías, reduciendo incidencias operativas y garantizando mayor continuidad en el suministro de agua potable a 3.5 millones de habitantes.

En el acueducto de Barrera de Salinidad, la institución ejecutó la sustitución de transformadores de alta capacidad en la estación eléctrica, como parte de la segunda fase del proyecto de ampliación, lo que permitirá alcanzar una producción de 6 metros cúbicos de agua potable destinados a los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

Además la Caasd desarrolló un programa de recuperación de 19 tanques de almacenamiento, e incorporó nuevos equipos a los sistemas de producción.