Caasd deja espacio libre a túnel y paso a desnivel en entorno

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) concluyó el movimiento de tuberías de 48 pulgadas que entorpecían los trabajos en el entorno de la Plaza Independencia (de la Bandera) para dar paso al túnel y al desnivel en esa zona, por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El director de la entidad, Felipe Suberví (Fellito), informó que luego de varios días sin agua, los sectores que conforman parte de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, desde ayer comenzaron a recibir el líquido, ahora con más presión que antes.

Entrevistado mientras supervisaba los trabajos, el funcionario explicó que la tubería madre removida, viene del acueducto de Haina, una de las fuentes que abastece de agua al Distrito Nacional y parte del Gran Santo Domingo.

Fellito Suberví aprovechó para informar que trabaja sin descanso en la rehabilitación de los acueductos del Gran Santo Domingo, lo que mejoraría en alrededor del 40 por ciento la producción del elemento vital para la vida.

“Y los vamos a entregar este año, ya están licitados, adjudicados, pedidos los equipos, que deben llegar a principio del próximo mes de febrero” aseguró el director de la Caasd.

Entre los acueductos en proceso de rehabilitación, citó: el de Haina Manoguayabo, Isabela, el Tamarindo, además de la ampliación de Barrera de Salinidad, en una acción que estima sin precedentes en la historia de producción de agua en el Gran Santo Domingo.

En el caso de Barrera de Salinidad, precisa que fue construido para producir cuatro metros cúbicos por segundo y que estaba produciendo apenas 2.1, por lo que es luego de su ampliación que está produciendo para lo que se informó originalmente.

No obstante, informó que para el próximo febrero Barrera de Salinidad producirá 6.1 metros cúbicos por segundo, con los trabajos que se desarrollan en esa obra.

En torno al drenaje sanitario, Suberví afirmó que la semana próxima sacarán de Aduanas los primeros cuatro de 12 camiones hidrosubsionadores, para enfrentar el problema histórico que afecta a millones de personas que residen en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.

En cuanto a las plantas de tratamiento, explicó que ya entregó licitaciones para la de la Zurza, Caballona, Alcarrizos, Hato Nuevo, además de Lotes y Servicios, en Santo Domingo Norte. Aspira que ese proceso culmine lo antes posible para comenzar a trabajar desde mediados del presente año.

Sobre la planta de La Ciénaga, expuso fue reparada recientemente, pero que tiene el problema de que cuenta con tuberías de aguas pluviales, por lo que cuando llueve aumenta su capacidad y se rebosa.