Caasd dice restablece servicio SDE

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que concluyó el mantenimiento programado en el Acueducto Oriental Barrera de Salinidad, en Santo Domingo Este y que el sistema opera normal.

Los moradores estaban desesperados por la sequía y esperaban solución.

En una nota explicó que el servicio de agua potable fue restablecido en los sectores que lo vieron limitado durante esas labores.

Los trabajos afectaron Ciudad Juan Bosch, Villa Esfuerzo, La Grúa, La Toronja, Vecinos Unidos, Capotillo, Amanda I y los residenciales Inés, Mileniun, Charles, Mercedes, Mis Sueños I, San Isidro Oeste, Ralma, Nuevo Sol Naciente, Italia, Ivette, El Rosal, Alma Rosa II, La Esperanza, Lotería, Piragua, Sabaneta e Invi de San Luis.