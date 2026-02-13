Qué cambia ahora en Ciudad Juan Bosch y cómo impacta a los residentes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La inauguración del Anfiteatro La Gaviota introduce un nuevo espacio cultural en Ciudad Juan Bosch, una comunidad que ha pasado de 4,777 hogares en 2020 a 15,500 viviendas en la actualidad, y que proyecta alcanzar unas 25,000.

El nuevo anfiteatro inició su apertura este jueves y tendrá programación hasta el domingo 15 de febrero, con conciertos sinfónicos, presentaciones de danza contemporánea, propuestas corales, espectáculos folklóricos y experiencias musicales.

Lo que cambia y el impacto

Con esta infraestructura, los residentes tendrán acceso a actividades culturales dentro del propio complejo habitacional, sin necesidad de desplazarse a otros puntos de la ciudad para este tipo de eventos.

El anfiteatro forma parte de un conjunto de obras ejecutadas y en desarrollo dentro del proyecto. Además del espacio cultural, la zona contempla:

Dos plantas de tratamiento de aguas residuales

Un complejo deportivo

Una funeraria

Un parque ecológico

Un depósito regulador vitrificado

Un parqueo para el anfiteatro y el área

Estas construcciones amplían la oferta de servicios y espacios comunitarios en un proyecto que ha crecido de manera acelerada en los últimos años.

El director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, Camel Curi Lora, informó que cuando recibieron el proyecto este se encontraba estancado y con una deuda de 105 millones de pesos.

Con el aumento en la cantidad de viviendas y la incorporación de nuevas infraestructuras, Ciudad Juan Bosch continúa sumando espacios culturales, deportivos y de servicios en medio de su proceso de expansión urbana, indica el Gobierno.