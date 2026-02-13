Estrenan anfiteatro
Qué cambia ahora en Ciudad Juan Bosch y cómo impacta a los residentes
La inauguración del Anfiteatro La Gaviota introduce un nuevo espacio cultural en Ciudad Juan Bosch, una comunidad que ha pasado de 4,777 hogares en 2020 a 15,500 viviendas en la actualidad, y que proyecta alcanzar unas 25,000.
El nuevo anfiteatro inició su apertura este jueves y tendrá programación hasta el domingo 15 de febrero, con conciertos sinfónicos, presentaciones de danza contemporánea, propuestas corales, espectáculos folklóricos y experiencias musicales.
Lo que cambia y el impacto
Con esta infraestructura, los residentes tendrán acceso a actividades culturales dentro del propio complejo habitacional, sin necesidad de desplazarse a otros puntos de la ciudad para este tipo de eventos.
El anfiteatro forma parte de un conjunto de obras ejecutadas y en desarrollo dentro del proyecto. Además del espacio cultural, la zona contempla:
- Dos plantas de tratamiento de aguas residuales
- Un complejo deportivo
- Una funeraria
- Un parque ecológico
- Un depósito regulador vitrificado
- Un parqueo para el anfiteatro y el área
Estas construcciones amplían la oferta de servicios y espacios comunitarios en un proyecto que ha crecido de manera acelerada en los últimos años.
El director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, Camel Curi Lora, informó que cuando recibieron el proyecto este se encontraba estancado y con una deuda de 105 millones de pesos.
Con el aumento en la cantidad de viviendas y la incorporación de nuevas infraestructuras, Ciudad Juan Bosch continúa sumando espacios culturales, deportivos y de servicios en medio de su proceso de expansión urbana, indica el Gobierno.