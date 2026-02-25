Cancelación vuelos sigue por tormenta

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

La cantidad de vuelos cancelados desde y hacia República Dominicana disminuyó, pese a que la tormenta invernal Hernando sigue afectando a más de 40 millones de personas en decenas de ciudades en el noroestedeEstadosUnidos.

El Aeropuerto Internacional Las América solo reportó la cancelación de dos vuelos desde y hacia Estados Unidos para hoy; el pasado martes fueron cancelados 24.

Los vuelos cancelados fueron el 309 de JetBlue, cuyo origen es el aeropuerto Jonh F. Kennedy, en Nueva York, y el 2829 procedente de Boston.

Los aeropuertos más afectados en el país son el Internacional del Cibao, en Santiago; AILA, en Santo Domingo, Punta Cana, en provincia La Altagracia, el de Puerto Plata y otros.

Ayer se reportó la cancelación de 46 vuelos desde y hacia Estados Unidos, mayormente a Boston, New York y New Jersey.

Las aerolíneas más afectadas son JetBlue, Delta Airlines, United Airlines, Spirit Airlines y American Airlines, con operaciones desde y hacia los aeropuertos Internacional John F. Kennedy, Logan en Boston y el Aeropuerto de Newark.