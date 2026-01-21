Cardiólogo alerta sobre problema del corazón roto

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El síndrome del corazón roto es una condición médica que requiere atención especializada. Los médicos la asocian a alta carga de estrés emocional y recomiendan tratar la ansiedad y otros trastornos.

Esta condición puede afectar hasta al 2 % de los pacientes con sospecha de infarto que acuden a una sala de urgencias de un centro de salud.

Las consideraciones corresponden al doctor César Herrera, cardiólogo y director del Centro Cardiovascular de los Centros de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).

El profesional de la salud explica que factores como el estrés laboral, decepciones amorosas o dificultades económicas pueden desencadenar efectos directos en la salud cardíaca y ya ha sido descrito por la cardiología.

Los afectados pueden padecer una especie de “corazón roto” y más allá de lo simbólico, la expresión tiene una base médica.

La situación puede presentarse tras un desastre natural o ante una agresión, explica el especialista.

Importante a saber

A diferencia del ataque al corazón común, en esa cardiomiopatía ocurren dos fenómenos únicos y peculiares: las arterias coronarias, casi siempre obstruidas por aterosclerosis, en el caso del infarto tradicional.

En el síndrome del corazón roto están libres de enfermedad. Tras la ocurrencia de la ruptura, el ventrículo de los pacientes aquejados muestra un retorno a su función normal, apenas varias semanas después, asegura. Sin embargo, recuperación no ocurre en muchos afectados, quienes, por el contrario, pueden sufrir graves complicaciones como shock, falla cardíaca o insuficiencia valvular mitral severa.

“El daño al corazón en la cardiomiopatía por estrés está directamente conectado con las hormonas y sustancias liberadas por el organismo ante el estrés”, dice Herrera.

Se refiere a las hormonas esteroides llamadas mineralocorticoides, neuropéptidos cerebrales y las catecolaminas, tales como la adrenalina. Asegura que éstas son capaces de maltratar el tejido cardiaco de forma directa, sobre todo, en las paredes frontales del corazón.

Herrera asegura que la mayoría de los expertos coinciden en que existen múltiples factores causantes de ese desorden cardiovascular, sobre el que investigaciones han revelado un aumento desproporcionado de circulación sanguínea en áreas cerebrales como el hipocampo.

También en los ganglios basales y el tallo. Indica que existe evidencia de que la interacción entre las áreas cerebrales que integran la respuesta al estrés, como el sistema límbico y la neocorteza, muestran una repuesta anormal tóxica dirigida hacia las paredes del corazón, a través de mecanismos aún desconocidos.

A pesar de que mucha gente se encuentra sometida a niveles similares de estrés, no todos desarrollarán esa condición, hecho que sugiere la existencia de algún factor predisponente entre los afectados y que puede ser genético.