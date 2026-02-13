¿Cómo se "abusó" del programa de visas para informantes por parte de un funcionario de la DEA en RD?

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Miltón Cordero, supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) en República Dominicana, fue arrestado en Estados Unidos como parte de una investigación sobre el presunto abuso de un programa de visas estadounidenses para informantes confidenciales,

Hasta el momento, no se han detallado las razones de los señalamientos contra Cordero, ni si existen otros involucrados.

Sin embargo, el abogado y director ejecutivo de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, aseguró este viernes que, "todo parece indicar, que le fue otorgada visas a las personas solicitadas en extradición, conforme al Tratado, y no fue cumplido con el proceso".

"Todo parece indicar que, con conocimiento de causa, estos agentes de la DEA de República Dominicana, les comunicaban a esas personas, llegaban a negociaciones, les otorgaban la visa y ellos se presentaban allí. Pero no hay casos en República Dominicana sobre los bienes de ellos. Estos bienes no han sido... Los de Miguel Gutiérrez, los de Fricolandia... Todos esos bienes están en manos de las personas. ¿Qué va a pasar? Cuando el proceso se concluya en Estados Unidos, vendrán y disfrutarán de esos bienes?", dijo el presidente de Adocco en el programa Sol de la Tarde.

Respecto al presunto involucramiento de de autoridades locales, Tiburcio aseveró que para que eso fuera posible "los agentes (DEA) debieron contar con el contubernio de agentes dominicanos, que son los que, al final de cuentas, tienen los accesos y ubicación de las personas (señaladas)".

Se recuerda que la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, aseguró que del programa de visas se "abusó", aunque no dio detalles sobre esa acción que calificó como corrupción.

Pero, ¿en qué consiste ese programa?

La visa S de no inmigrante es un documento oficial especial a disposición de las personas que asisten a las autoridades estadounidenses como testigo o informante en una investigación o un proceso penal.

Esta visa permite que el testigo o informante pueda venir a o permanecer en los Estados Unidos durante la investigación o el enjuiciamiento del acto criminal.

Según la página del Departamento de Seguridad Nacional, "un no inmigrante S es una persona que ha colaborado con una agencia del orden público como testigo o informante".

Dicha agencia puede enviar una solicitud de Residencia Permanente (comúnmente conocida como Green Card o Tarjeta Verde) en nombre de un testigo o informante cuando la persona ha cumplido con los términos y condiciones de su clasificación S.

Sólo una agencia federal o estatal del orden público o una de las oficinas de los fiscales federales de los Estados Unidos pueden enviar una solicitud para residencia permanente como no inmigrante S en nombre de un testigo o informante. Además, la agencia peticionaria debe ser la misma que inicialmente solicitó el estatus de No Inmigrante