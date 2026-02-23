Carnaval llena el Malecón de color y bailes

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Un despliegue de colores, música y baile fue lo que vivieron miles de capitaleños y sus familias ayer, al presenciar el tradicional desfile de carnaval, realizado en el Malecón de Santo Domingo.

Más de 70 comparsas desfilaron con gran creatividad y baile por el tramo de la avenida, desfile que inició pasadas las 3:30 de la tarde, lo que transcurrió en un ambiente familiar y contó con un amplio dispositivo de seguridad y coordinación interinstitucional que garantizó el orden y la tranquilidad del evento.

La actividad, organizada por la Alcaldía del Distrito Nacional en coordinación con la Unión Carnavalesca del Distrito Nacional (Ucadi), estuvo dedicada al folclorista José Guillermo Mieses “Pepe”.