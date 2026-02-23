Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Desfilan 70 comparsas

Carnaval llena el Malecón de color y bailes

Más de 70 comparsas desfilaron con gran creatividad y baile por el tramo de la avenida

Carnaval Santo Domingo, fuente externa

EMILIO GUZMÁN M.

Un despliegue de colores, música y baile fue lo que vivieron miles de capitaleños y sus familias ayer, al presenciar el tradicional desfile de carnaval, realizado en el Malecón de Santo Domingo.

Más de 70 comparsas desfilaron con gran creatividad y baile por el tramo de la avenida, desfile que inició pasadas las 3:30 de la tarde, lo que transcurrió en un ambiente familiar y contó con un amplio dispositivo de seguridad y coordinación interinstitucional que garantizó el orden y la tranquilidad del evento.

La actividad, organizada por la Alcaldía del Distrito Nacional en coordinación con la Unión Carnavalesca del Distrito Nacional (Ucadi), estuvo dedicada al folclorista José Guillermo Mieses “Pepe”.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
