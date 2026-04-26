Ley de Protección Animal: Roxanna Reyes enfatiza en su actualización y responsabilidad ciudadana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La procuradora adjunta de la República, Roxanna Reyes, subrayó que la protección animal no es una labor reduccionista de “recoger mascotas”, sino un compromiso legal que debe abordarse como un delito especializado vinculado al medio ambiente.

“Desde 2023 asumí la función de Enlace Nacional del Ministerio Público para los temas de protección animal, porque este es un asunto estructural que requiere atención y coordinación interinstitucional”, afirmó Reyes durante su participación en el programa Hoy Mismo.

La magistrada advirtió sobre los problemas derivados de la tenencia irresponsable, como animales que deambulan en autopistas y provocan accidentes, o conflictos vecinales por ruido y sobrepoblación callejera de perros y gatos.

“El principal problema diagnosticado es la sobrepoblación canina y felina en las calles, lo que genera enfrentamientos en comunidades y hasta casos de envenenamiento”, señaló.

Reyes recordó que la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable debe ser revisada para adecuarla a la realidad actual. “Los ciudadanos desconocen que ciertos comportamientos pueden constituir maltrato o crueldad y que incluso pueden llevar a prisión”, enfatizó, citando como ejemplo una condena reciente por lanzar agua caliente a una perra con sus crías.

La procuradora también destacó la importancia de los animales en la vida cotidiana y en funciones sociales, desde la producción alimentaria hasta el acompañamiento terapéutico. “Los animales son inherentes a la vida del dominicano, pero debemos dejar atrás la ‘cualquerización’ y el abuso, y entrar en una protección real”, expresó.

Finalmente, Reyes llamó a fortalecer la coordinación entre alcaldías, Policía Municipal, Ministerio de Salud Pública y el Ministerio Público para garantizar una gestión efectiva. “La responsabilidad de la recogida de animales corresponde a las alcaldías y la Policía Municipal, mientras que el Ministerio Público debe velar por que no haya maltrato ni crueldad”, concluyó.