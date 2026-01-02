Perla Yokasta Santos: madre niega vínculos con banda y pide respeto a su hija

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Linette Pacheco, madre de Perla Yokasta Santos Pacheco,P quien perdió la vida en el sector Los Guandules, defendió este viernes la integridad de su hija y negó rotundamente que estuviera vinculada a la banda de los “Chiki Bomba” de La Ciénega.

Con evidente dolor, Pacheco denunció que los abogados del imputado buscan desacreditar la memoria de su hija: “Los abogados del imputado están matando a mi hija dos veces, porque están haciendo acusaciones que no son”.

La madre aseguró que Perla Yokasta no tenía relación alguna con grupos delictivos y pidió respeto a su nombre: “Mi hija no era delincuente, ella estaba preparándose para estudiar en la universidad”. Según explicó, la joven había sido admitida para iniciar estudios en enero y aspiraba a convertirse en abogada criminalista, un sueño que quedó truncado por la tragedia.

Además, mostró documentos que confirman la inscripción universitaria de su hija, como prueba de que sus planes estaban orientados hacia la superación académica y profesional. “Ella quería ser abogada, quería luchar por la justicia, y ahora la están señalando injustamente”, agregó con indignación.