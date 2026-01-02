Caso Rosmery Sosa: feminicidio en Gualey abre el año el el país, lo que se sabe hasta el momento

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El año apenas comienza y ya se reporta el primer feminicidio en el país. La madrugada de este viernes, en el sector Gualey del Distrito Nacional, una mujer de 30 años, identificada como Rosmery Sosa, perdió la vida tras recibir varias estocadas de su pareja, José Ramón Montero, con quien había sostenido una fuerte discusión.

Según versiones de familiares y vecinos, la pareja había estado discutiendo desde la noche anterior en un colmado cercano. Horas después, el agresor atacó a Sosa dentro de la vivienda, dejándola sin vida y a sus tres hijos menores huérfanos.

Uno de los parientes relató con dolor: “Ellos estaban peleando desde anoche en el colmado, pero nunca pensamos que iba a terminar así”. Otro vecino agregó: “No escuchamos nada, fue un silencio total. Cuando nos enteramos ya era demasiado tarde”.

Sobre el victimario, algunos lo describieron como un hombre aparentemente tranquilo: “Él siempre se veía calmado, nunca imaginamos que podía hacer algo así”.

El victimario, que inicialmente se dio a la fuga, se entregó a las autoridades en la mañana. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para fines de autopsia, mientras familiares preparan el velatorio en la comunidad.