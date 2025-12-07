Caso Senasa: Abogado denuncia arresto “innecesario” del exgerente financiero Gustavo Messina

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El abogado Claudio Estefen cuestionó hoy el arresto de Gustavo Messina, exgerente financiero de Seguro Nacional de Salud (Senasa), asegurando que su detención fue “totalmente innecesaria” y ejecutada sin previo interrogatorio. Messina, quien ocupó el cargo desde 2020 hasta septiembre de 2024, fue apresado en su residencia alrededor de las 9:00 de la noche de este sábado.

Estefen afirmó que su cliente se puso a disposición de las autoridades desde el primer momento en que se conoció la investigación. Explicó que enviaron varias cartas y se comunicaron formalmente con diferentes dependencias de la Procuraduría, como —según dijo— corresponde a cualquier ciudadano que desea colaborar.

El abogado denunció un trato desigual en los procedimientos del Ministerio Público. “Algunos son citados para luego arrestarlos, pero a mi cliente lo van a buscar a su casa sin haberlo interrogado nunca. Eso afecta la imagen de la Procuraduría en un Estado de derecho”, expresó.

Agregó que Messina, de 34 años, es hijo único y vive con su madre, a quien —según dijo— le preocupa más que cualquier otra cosa. Afirmó que el joven mantiene la calma, se siente fuerte y tiene fe en que todo se aclarará. “Lo que más pidió fue que cuiden a su madre y la mantengan informada”, relató.

Sobre las acusaciones específicas en su contra, Estefen explicó que solo podrán conocerlas cuando el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción ante el tribunal. Según afirmó, Messina está consciente de que no ha cometido ningún ilícito penal y mantiene disposición plena de colaborar con la justicia.