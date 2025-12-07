Caso Senasa: El doctor Iván Minaya figura entre los arrestados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El escándalo por presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) continúa ampliándose. Entre los arrestados se encuentra el doctor Iván Minaya, exgerente de Servicios de Salud de la institución.

La información fue confirmada por su abogado, Jaime Terrero, quien explicó que el Ministerio Público mantiene detenidas varias personas vinculadas al caso.

Terrero indicó que, además de Minaya, “hay alrededor de seis o siete” arrestados por el supuesto entramado. Aclaró que solo ha tenido contacto directo con su cliente.

El abogado visitó a Minaya este domingo y aseguró que lo encontró en buen estado. Señaló que el día anterior le llevó medicamentos para la presión arterial.

Ahora esperan la audiencia para el conocimiento de medida de coerción.