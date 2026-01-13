CD convierte en Ley autorización deuda a contratistas

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados declaró de urgencia y convirtió en ley en dos lecturas consecutivas el proyecto de reconocimiento y autorización de pago de deudas por obras ejecutadas desde 1996.

El proyecto fue aprobado con la abstención de la oposición política, tras advertir que en el paquete de cientos de contratos hay “gato entre macuto”.

Los voceros de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) Rafael Castillo, y de la Liberación Dominicana (PLD) Gustavo Sánchez, expresaron que el proyecto había llegado a la Cámara Baja horas antes del inicio de la sesión, por tanto, los legisladores no tuvieron tiempo para leerlo.

Sin embargo, alertaron a los diputados que en el grupo de contratos había empresas y contratistas recientes, por lo que sugirieron que el proyecto fuera enviado a comisión donde sería estudiado de manera minuciosa y evitar que fuesen ligados mansos con cimarrones.

A pesar de la insistencia de la oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM impuso su mayoría y sancionó la norma que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, debido a que había sido aprobado por el Senado el o viernes.

La ley reconoce la realidad de contratistas, recuerda que muchas de las obras ejecutadas en casi todo el territorio nacional, desde 1996 siguen sin el reconocimiento económico por parte del Estado.

Al motivar la aprobación de la legislación, el vocero de la bancada del PRM, Amado Díaz, consideró que honra la memoria de cientos de contratistas, muchos de ellos ya fallecidos.

Las remuneraciones de los que ya perecieron serían recibidas por sus familiares, según establece la ley aprobado por el Congreso de la República.

Algunos legisladores de la oposición que tomaron turnos, como Antonio Brito, de San Cristóbal, y Carlos Pérez, de La Romana, cuestionaron el inventario de algunas obras citada en sus respectivas demarcaciones, las que habría que investigar.

La iniciativa tiene por objeto autorizar a las entidades de la administración pública, de manera excepcional y restrictiva, a eximir el cumplimiento de la selección establecidos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

La ley señala que el reconocimiento involucra obras del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Educación (Minerd), el Instituto de Auxilios y Viviendas (Inavi) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi). Asimismo, se incluyen el Instituto Nacionl de Agua Piotable y Alcantrillado (Imapa), la CPADP, la JuntaCentral Electoral (JCE), la CAASD y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).