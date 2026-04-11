CDP inicia cedulación para periodistas hasta el viernes

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) puso en marcha el operativo de la captura de datos biométricos para facilitar el proceso de actualización de la nueva cédula a profesionales de la comunicación. El proceso se desarrolla de lunes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Como parte del protocolo establecido, los periodistas pueden acudir a la sede del CDP, ubicada en el Malecón, donde reciben un ticket de atención y acceden de manera ágil a los distintos pasos del proceso, que incluyen la toma de fotografía, captura de huellas y verificación de datos informó el presidente del gremio Luis Pérez.

Explicó que durante la jornada, los usuarios también tienen la posibilidad de realizar modificaciones en su información personal, como cambio de profesión, dirección, estado civil o número de contacto, sin necesidad de presentar documentos físicos, ya que el sistema cuenta con información interconectada. Detalló que en el proceso están incluidos choferes y fotógrafos y fotoreporteros de los medios de comunicación.

De su lado, Lito Santana, subdirector de comunicaciones de la Junta Central Electoral (JCE) indico que la entrega del documento físico no se realiza en el lugar, sino que se asignará una fecha posterior para su retiro y que el proceso de captura de datos tiene una duración aproximada de entre dos y cuatro minutos para quienes no requieren cambios, mientras que las actualizaciones pueden tomar un poco más de tiempo. Detalló que, el operativo busca agilizar el proceso de cedulación para los periodistas, de cara a la jornada nacional de entrega del nuevo documento.

La jornada, que inició ayer, fue coordinada junto al equipo responsable de la emisión del documento en la sede del (CDP)6