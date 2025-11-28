Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Obispo emérito

CED informa que monseñor sigue en un estado crítico

El equipo médico que le atiende continúa con los procedimientos que corresponden a su cuadro de salud; piden orar por monseñor

Rafael L. Felipe Núñez

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) informó ayer que monseñor Rafael Leonidas Felipe Núñez, obispo emérito de Barahona, permanece en estado crítico, tras cuatro días de hospitalización.

Explicó que el equipo médico que le atiende continúa con los procedimientos que corresponden a su cuadro de salud.

Además invitó a la feligresía a mantenerse atentos a los medios institucionales, desde donde continuarán informando, oportunamente, sobre la evolución de monseñor Felipe. Agregaron que se mantienen unidos en oración.

Monseñor Felipe está interno en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Corominas, en Santiago, después de padecer una trombosis cerebral.

Monseñor tiene 87 años y vive en Santiago desde que concluyó su misión en la Diócesis de Barahona. 

