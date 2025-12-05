Cedaf presenta estrategia de innovación agropecuaria

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (Cedaf) dio a conocer ayer la Estrategia de Innovación Agropecuaria (AgroTech), que consiste en un plan integral diseñado para impulsar el crecimiento y la competitividad a través de la innovación y la tecnología.

El presidente del Consejo Directivo del Cedaf, José Luis Venta, explicó que el objetivo de esa estrategia es mejorar la productividad, calidad y sostenibilidad agropecuaria nacional.

Dijo que ese objetivo se logrará integrando a productores, investigadores, empresarios y otros actores clave del sector agropecuario del país. Agregó que, “la innovación tecnológica es hoy un pilar indispensable para garantizar la sostenibilidad y competitividad de nuestro sector agropecuario”.

Además, “en el Cedaf estamos comprometidos a impulsar soluciones que permitan a nuestros productores enfrentar los retos actuales como el cambio climático, la escasez de recursos y las exigencias de los mercados, mediante herramientas modernas, accesibles y adaptadas a la realidad dominicana”.

En tanto, el director ejecutivo del Cedaf, Wagner Méndez, expresó que “el lanzamiento de la Estrategia de Innovación marca un paso trascendental para el país, porque “fortalece la articulación entre el sector público, privado, académico y comunitario”.

Indicó que desde el Cedaf “reafirmamos nuestra visión de liderar procesos de transformación que potencien el desarrollo rural, promuevan la productividad sostenible y generen nuevas oportunidades para las familias que dependen de la agricultura y los recursos forestales.

Venta y Méndez hablaron durante el acto de lanzamiento de la AgroTech, definida como una herramienta para el desarrollo.

A la actividad asistieron el doctor Stanley Best, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), de Chile y el ingeniero Arturo Bisonó, de Campo Moderno, reconocidos especialistas en agricultura digital.

AgroTech o tecnología agrícola, se refiere a la aplicación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, robótica, biotecnología, entre otras, para optimizar la agropecuaria nacional.