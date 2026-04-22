Celebrará congreso mundial “Unidos por la Paz” en República Dominicana

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La capital dominicana será sede del XVI Congreso Mundial de la Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la Educación Católica (Omaec), que con el lema “Unidos por la Paz” se celebrará del 30 de este mes al 3 de mayo de este año.

Delegados nacionales e internacionales participarán en un programa de reflexión, formación y diálogo sobre uno de los temas más urgentes del presente: la construcción de la paz.

El congreso tendrá como escenario principal el Aula Magna del Convento de los Dominicos, donde se desarrollarán conferencias magistrales, paneles y conversatorios orientados a examinar la paz desde el punto de vista de la fe, la justicia, la educación y la responsabilidad social.

CONFERENCISTAS NACIONALES

Entre los conferencistas destacan el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, con el tema “La paz de Dios, no es la paz de este mundo”; y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien disertará sobre “La paz como motor de desarrollo social”.

Sobre “La IA y la fe católica” hablará la presidenta del Voluntariado del Museo de la Catedral, Fabiola Herrera de Valdez.

EXPOSITORES INTERNACIONALES

Alfonso Giraldo Saavedra, presidente de la Omaec, disertará sobre el tema “Sin justicia no hay paz”; y Eugenio Martín de Palma, rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina, abordará el tema: “La IA nos acerca o nos aleja de la paz”.

El exalumno saleciano de Haití, Jude Elie, también hablará sobre el tema del Congreso.

El programa incluye, además, la fundación de la Confederación Antillana de Antiguos Alumnos de la Educación Católica y un segmento dedicado a la proyección internacional de la Omaec.

Presentación manifiesto

El evento concluirá con el “Manifiesto del XVI Congreso Mundial de la Omaec – Unidos por la Paz”, que recogerá las principales conclusiones “y el compromiso de sus participantes con una cultura de paz cimentada en la dignidad humana, la justicia y la esperanza”, se informó.