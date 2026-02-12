Centros desarrollan plan cirugías cardíacas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro Médico Moderno informó el inicio formal de un programa de intervenciones y cirugías cardíacas, desarrollado en alianza con Moderno MCA y la Fundación Heart Care.

Indica que el objetivo es ampliar el acceso a procedimientos cardiovasculares de alta complejidad, con estándares de seguridad y atención integral.

Como hito inaugural del programa, se realizó la primera cirugía de corazón abierto a Teudy Alexander Ciprián Valera, de 40 años, quien padecía una patología congénita. Durante el procedimiento, el equipo médico realizó la reconexión de la aorta, dando continuidad al flujo correcto, en una intervención que marcó un paso decisivo para la evolución clínica del paciente.

El procedimiento lo encabezó el doctor Ramón Antonio Almánzar Vargas, cirujano cardíaco, en representación de la Fundación Heart Care y Moderno MCA, junto a un equipo especializado de médicos, anestesiología, perfusión, enfermería y cuidados postoperatorios.

La cirugía tuvo una duración aproximada de seis horas, con resultados exitosos. Tras dos días de recuperación, el paciente fue dado de alta, iniciando un proceso de restablecimiento que, según el equipo tratante, progresa de manera extraordinaria.

“Me siento agradecido por la atención recibida y por la oportunidad de recuperar mi salud”, expresó el paciente, quien manifestó gratitud al Centro Médico Moderno, a Moderno MCA y a la Fundación Heart Care, por el acompañamiento clínico y humano.

El centro de salud reafirmó el compromiso con la salud de la gente.