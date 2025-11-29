Cerrarán "temporalmente" las Cuevas del Pomier: causas y detalles de la medida

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que, a partir del lunes 1.0 de diciembre, el Monumento Natural Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier permanecerá cerrado durante seis meses, como parte de un proceso de reorganización y restauración integral, orientado a fortalecer la protección de su patrimonio arqueológico y su diversidad biológica.

La entidad ambiental explicó que el cierre permitirá ejecutar trabajos especializados de conservación, adecuación de senderos, mejora de infraestructura esencial y ordenamiento del uso público. Estas acciones forman parte de un modelo integral que busca garantizar un manejo responsable del área, dinamizar el desarrollo ecoturístico sostenible y reforzar la educación ambiental de las comunidades cercanas.

La Reserva Antropológica Cuevas del Pomier, ubicada en San Cristóbal, constituye uno de los complejos cavernarios más relevantes del Caribe insular, albergando 54 cuevas con más de 4,000 pictografías y petroglifos, además de ser un refugio vital para diversas especies de murciélagos, plantas vasculares y aves. Debido a su sensibilidad ecológica y cultural, el Ministerio enfatizó la necesidad de controlar el acceso durante el proceso de restauración para garantizar la integridad del sitio.

Los trabajos contemplan el acomodamiento de senderos, instalación de señalización interpretativa, mejoras en los accesos, construcción de casetas de protección y vigilancia, y el fortalecimiento de programas de educación e investigación. También se desarrollarán iniciativas comunitarias vinculadas al turismo sostenible y la protección del patrimonio natural y cultural.

Como parte del contexto de esta medida, el presidente Luis Abinader remitió el Decreto núm. 403-25, que crea la Comisión Presidencial para el Desarrollo Sostenible y Ecoturístico de las Cuevas del Pomier, con el propósito de impulsar una nueva etapa de rescate, protección y valorización del monumento natural.

Con estas acciones, el Ministerio de Medio Ambiente liderado por el ministro, Paíno Henríquez, reafirma su compromiso con la preservación de este monumento natural y garantiza que su reapertura se realizará bajo un esquema de uso público seguro, ordenado y sostenible.