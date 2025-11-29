Vaguada y frente frío provocarán fuertes aguaceros este sábado en gran parte del país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este sábado que un sistema frontal permanece casi estacionario sobre la porción central de Cuba, mientras que la vaguada asociada mantiene condiciones favorables para la continuidad de los nublados acompañados de aguaceros, en ocasiones fuertes, tronadas y posibles ráfagas de viento en diferentes zonas del territorio nacional.

Según el organismo, durante las primeras horas del día las precipitaciones se concentrarán en poblados cercanos a la costa atlántica del país, donde se prevén episodios de lluvias recurrentes.

En horas de la tarde, los aguaceros serán más frecuentes hacia localidades de El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Espaillat y el Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

Indomet indicó que, al iniciar la noche, se mantendrán los aguaceros dispersos sobre poblados de la costa norte, el valle del Cibao y la cordillera Central, debido a la permanencia de las condiciones meteorológicas inestables que afecta el territorio.