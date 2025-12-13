Chubascos hoy, aguaceros mañana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La vaguada prefrontal comenzará alejarse. No obstante, la humedad transportada por el viento moderado del este provocará algunos chubascos en la mañana sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez y Samaná.

El Instituto de Meteorología (Indomet) predijo que durante la tarde, estas precipitaciones abarcarán hacia La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, entre otras, hasta la prima noche.

Las temperaturas durante las noches y las madrugadas estarán frescas, sobre todo en montañas y valles, donde podrían producirse ocasionales nieblas y neblinas. Mientras en la tarde, serán calurosas debido al viento cálido del sureste.

Mañana más lluvias por una nueva vaguada.