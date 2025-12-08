Chubascos hoy para algunos pueblos

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología pronostica que hoy ocurrirán chubascos al final de la tarde en localidades del litoral costero Caribeño, la llanura Oriental y los sistemas montañosos y que en el resto del país una masa de aire limitará las lluvias.

Prevé que las temperatura serán frescas, mayormente en madrugada y la noche, sintiéndose más frío en zonas montañosas, los valles del Cibao y de la región Sur, con nieblas o neblinas, en zonas de Santiago, La Vega, Monseñor Nouel y San Juan. La mínimas oscilará entre los 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo estará soleado.

Para mañana pronostica que una débil vaguada en varios niveles de la troposfera, provocarán chubascos ampliamente aislados en la tarde, sobre comunidades de la cordillera Central.