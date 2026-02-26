Citan amenazas serias en lo moral y lo social

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Con motivo del 182 aniversario de la Independencia Nacional, este 27 de Febrero, la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana y los Obispos Evangélicos emitieron una carta pastoral donde señalan desafíos urgentes que amenazan la estabilidad moral y social como la corrupción estructural, el narcotráfico que penetra comunidades e instituciones, la crisis de valores y la desintegración familiar. De igual modo, la confusión de identidad promovida por corrientes culturales como los llamados therians, el retroceso en materia de salud pública, la pérdida de la visión pedagógica en la función pública, la desigualdad social y la creciente inseguridad.

Estos males, estiman, no pueden tratarse de manera aislada, por tanto, irge una respuesta integral y una gran alianza nacional para salvar la nación, restaurar principios y defender el futuro.

Cuando una nación se aparta de los principios eternos, su independencia comienza a debilitarse desde adentro.

La mayor Alianza Evangélica del País, unidos en espíritu y compromiso pastoral celebra la valentía de los fundadores, pero entiende que la independencia no es solo una conquista histórica: es una responsabilidad permanente.

Expresan que la corrupción sigue erosionando la confianza del pueblo en sus instituciones y cuando la ética pública se relativiza, el Estado pierde autoridad moral.

A esto se suma el avance del narcotráfico, que no solo opera como delito, sino como estructura que corrompe conciencias, financia violencia y destruye generaciones.

Exhorta a las autoridades dominicanas a ejercer el poder con temor de Dios, transparencia y firmeza. La lucha contra la corrupción y el narcotráfico no puede ser selectiva ni superficial, debe ser profunda, coherente y sostenida.

Considera que la familia, fundamento de la sociedad, atraviesa una crisis preocupante. La desintegración familiar, la violencia intrafamiliar y la pérdida del respeto a la autoridad parental debilitan el tejido social.

Observan además con inquietud la promoción de corrientes culturales que generan confusión en la identidad humana, incluyendo movimientos como los denominados therians, que desdibujan la comprensión de la naturaleza y dignidad del ser humano creado a imagen de Dios.

Muestra preocupación por la pérdida del enfoque formativo en el ejercicio de la función pública. Gobernar no es solo administrar recursos; es educar con el ejemplo.

Cuando el liderazgo político pierde su dimensión pedagógica, la sociedad aprende antivalores: oportunismo, impunidad y desinterés por el bien común.

El servidor público debe ser modelo de integridad, responsabilidad y vocación de servicio, por lo que la nación necesita líderes que formen ciudadanía, no que fomenten clientelismo.

Indica el documento que la salud pública enfrenta desafíos estructurales que afectan principalmente a los más vulnerables.

Hospitales con limitaciones, atención desigual y acceso restringido a servicios básicos reflejan un retroceso preocupante.

Advierte que la salud no es un privilegio, es un derecho fundamental.

Sostienen que la violencia y el microtráfico continúan afectando barrios y comunidades, muchos jóvenes son captados por estructuras criminales ante la falta de oportunidades.

No basta la represión, se necesitan políticas preventivas, inversión en educación técnica, deporte, cultura y acompañamiento espiritual.