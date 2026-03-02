CNDH afirma 29,480 con sida no reciben tratamiento

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana (CNDH-RD) reveló en el Informe Anual 2025, que según datos oficiales, alrededor de 80,000 personas viven con VIH en el país, de las cuales solo 50,520 reciben tratamiento antirretroviral.

Al exponer la situación de los derechos humanos el año pasado, afirmó que persisten barreras estructurales relacionadas con el estigma, discriminación y acceso desigual a servicios de salud y empleo.

En cuanto a la población de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTIQ+), el documento de la entidad que preside el jurista Manuel María Mercedes aseguró que la comunidad enfrenta altos niveles de discriminación y exclusión estructural que limitan el ejercicio pleno de sus derechos humanos, particularmente en el acceso a la educación, empleo formal, salud y justicia.

“A pesar de avances normativos, como la derogación de disposiciones discriminatorias en el ámbito castrense por parte del Tribunal Constitucional, persisten prácticas institucionales y sociales que reproducen el estigma, la desigualdad y la violencia basada en la orientación sexual, la identidad y expresión de género y las características sexuales, critica”, sostuvo.

Destaca que, de acuerdo con la Encuesta Nacional LGBTIQ+ 2020 y al informe Ser LGBTI+ en el Caribe, cerca de tres de cada cuatro de esas personas experimentaron violaciones a sus derechos humanos, población que es 5.16 veces más impactada por la violencia en comparación con la población general.

Expuso que la discriminación y el acoso en los centros educativos y espacios laborales generan efectos directos en el abandono escolar, precarización laboral y exclusión social, que obliga en muchos casos al ocultamiento de la identidad, como mecanismo de protección frente a la violencia y el bullyng.

Trabajadoras Sexuales

La organización estima que 98,500 mujeres ejercen el trabajo sexual en República Dominicana, de las que establece que “unas 5,000 son mujeres transgénero, que recurren a esta actividad como una estrategia de subsistencia y generación de ingresos”.

La cifra la analiza como el reflejo de un contexto marcado por la exclusión social y laboral, en el que amplios sectores de esta población enfrentan barreras estructurales para acceder a un trabajo digno, formal y libre de discriminación.

Agregó a las razones para recurrir a ese oficio, la ausencia de oportunidades laborales, sumada al estigma social y a la discriminación por razones de género, identidad de género y condición socioeconómica, que dice incrementa de manera significativa los niveles de violencia que afectan a las trabajadoras sexuales, particularmente, a las mujeres trans.

Precisó que esa situación se traduce en mayores riesgos de violencia física, sexual e institucional, así como en obstáculos persistentes para el acceso efectivo a la justicia, salud y los mecanismos de protección social.

La CNDH instó a dar enfoque humano al trabajo sexual.