CNDH-RD denuncia desalojo por terrenos en La Caleta

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), junto a otras organizaciones comunitarias de La Caleta, denunciaron que estas zonas han sido declaradas en estado de urgencia por la comisión y la red de apoyo, debido a la intención de desalojar a miles de familias que llevan años ocupando esos terrenos de manera ininterrumpida.

Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH-RD, informó que mantienen denuncias sobre una persecución contra los pobres y los grupos vulnerables, al señalar que, después de que una comunidad tiene entre 15 a 30 años ocupando un terreno de manera pacífica, aparecen supuestos dueños que durante todo ese tiempo nunca habían reclamado ni ejercido posesión legal sobre los terrenos.

“Es en esas atribuciones que estamos solicitando al honorable señor presidente de la República, Luis Abinader, declarar de utilidad pública todos los terrenos que en este caso son del Estado y que durante los últimos cinco años han sido ocupados por ciudadanos, como lo estamos describiendo en este documento”, expresó.

Asimismo, Mercedes explicó que el abogado del Estado, pese a las quejas elevadas ante el Consejo del Ministerio Público y a su vínculo con la Procuraduría General de la República, emite órdenes de desalojo de forma constante contra familias humildes, en una cantidad alarmante.

También afirmó que el próximo desalojo es para 11 familias, a las cuales el abogado del Estado ya autorizó el uso de la fuerza pública, aun cuando estas han manifestado su disposición de llegar a un acuerdo con los supuestos propietarios.

Ante esta situación, Mercedes pidió al presidente de la República, Luis Abinader, la declaración de utilidad pública de todos los terrenos que pertenecen al Estado y de aquellos ciudadanos que ocupan durante los últimos cinco años, conforme a lo que establece la Constitución y los pactos y convenios internacionales.

CNDH-RD denuncia desalojo por terrenos en La CaletaGuillermo Burgos

Además, indicó que se le va a entregar el documento al viceministro de Desarrollo Social de la Presidencia, Alexis Jiménez Gonzáles, para que detengan los desalojos que se pretenden ejecutar en los próximos días, porque, si no, no habrá paz para las familias de la comunidad, y responsabilizó al presidente por la falta de respuestas, tras promesas de solución.

Durante la actividad, la vocera Macaria de Jesús González indicó que las familias enfrentan procesos de desalojo desde hace cuatro años y que comparecen ante distintas instancias judiciales. También denunció exigencias económicas fuera de su alcance, al pasar el monto de RD$ 9 millones por tres mil metros cuadrados a RD$ 14 millones.