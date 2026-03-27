La CNTT advierte subirían tarifas transporte público

Publicado por Nathaly Tavárez Creado: Actualizado:

El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte advirtió ayer que el reciente incremento en los precios de los combustibles podría derivar en un aumento generalizado de las tarifas del transporte público.

Marte explicó que ante la subida de los carburantes en los municipios de Villa Bisonó (Navarrete) y Villa González, así como en varias rutas interurbanas de Santiago, algunos choferes han comenzado a aumentar el pasaje de manera unilateral “ante la presión de la realidad económica”.

Destacó que actualmente miles de choferes exigen aumentos en las tarifas, mientras que la CNTT ha intentado contener estas demandas.

Por otro lado, solicitó al Gobierno, al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que revisen el programa de subsidios al transporte. “Los más de RD$11 mil millones que se han entregado como subsidio para garantizar la estabilidad de los pasajes no están llegando a la clase choferil”.

Advirtió que si las instituciones no ajustan el programa para garantizar que los choferes reciban efectivamente los beneficios, esto se podría reflejar en la estabilidad de los precios, llegando a registrarse un aumento de las tarifas en el territorio nacional.

Finalmente, al hablar sobre la tensión entre los intereses de los transportistas y la población usuaria, Marte expresó que conoce las situación económica que enfrentan ambos sectores. “Entiendo que al pueblo no se le puede aumentar el pasaje, porque tanto los usuarios como los choferes enfrentan dificultades económicas, sin embargo, la situación actual deja pocas alternativas para evitar un incremento en las tarifas”, comentó en conversación con el periódico Hoy.