CNUS reitera dejar sin efecto reforma laboral por tranque cesantía

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) advirtió que hay que observar la reforma laboral y anunció una jornada de lucha por todas las regiones, para buscar consenso en cuanto al reclamo de que como no requiere una enmienda a la ley sea retirada la reforma del Congreso Nacional y deje el Código de Trabajo de 1992 tal y como está.

Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la CNTD, y Eulogia Familia, vicepresidenta y encargada de Política Equidad de Género, proponen al Movimiento Sindical Dominicano realizar un gran evento nacional frente a la sede del Congreso, para demandar que se suspendan las labores congresionales de estudio del Código de Trabajo, luego de concluir las jornadas de reuniones sectores. Se tienen previstas conversaciones del movimiento sindical en la zona sur del país, en la zona este (La Romana), pautada para el 18 de Marzo”. En la zona norte (Santiago), el 25 de marzo”.

Indicaron que las conversiones van a invitar a la Confederación Autónoma de Sindicatos Clasistas (CASC).

Abreu y Familia alertaron que la opinión pública debe fijar su atención en la Cesantía o prestaciones laborales, por ser las palabras más mencionadas por profesionales, técnicos y comunicadores “que sirven a los intereses empresariales, que por suerte no son la mayoría”.

Manifestaron, en un documento, que la reforma laboral que ha emprendido el país desde el año 2013, no fue solicitada por el movimiento sindical, sino por sectores empresariales, “que bajo el pretexto de modernizar, actualizar y avanzar el desarrollo del país, se propusieron la meta de lograr que diferentes gobernantes y la sociedad dieran paso a la posibilidad que nos envolvió en este proceso”.

Señalaron que el movimiento sindical dominicano y en el caso de la CNUS, “asumiendo el compromiso de ejercer un sindicalismo responsable, contribuimos en conformar la mesa tripartita que nos ha llevado a un diálogo de dos períodos de gobierno del presidente Danilo Medina, dos años y cien reuniones bajo el mandato del presidente Luis Abinader”.

Destacaron que cedieron en aspectos procesales, flexibilizaron jornadas y otros temas en la mesa tripartita del diálogo, sin convencer a los empresarios.