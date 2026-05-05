La cobertura forestal de RD es solo 42 %, dice De León

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El geólogo y ambientalista Osiris de León afirma que el país permanece con apenas un 40% de la cobertura forestal y alerta que se requiere de una mayor vigilancia en importantes parques y de un programa de inversión pública en la recuperación del bosque en la región fronteriza.

En la conmemoración del Día Nacional del Árbol en la República Dominicana, este 5 de mayo, el experto en prevención de desastres y coordinador de la Comisión para la Supervisión de las Infraestructuras Nacionales ante el Cambio Climático, llama a las autoridades ambientales a frenar en áreas protegidas el conuquismo nómada, la agricultura y multiplicar la cantidad de guardaparques, reincorporando el servicio de vigilancia forestal, sobre todo, en la zona de Los Haitises, en los parques nacionales Armando Bermúdez, José del Carmen Ramírez y Nalga de Maco. “Hay que incluir todo un programa de inversión pública en recuperación del bosque”.

En la región fronteriza dijo que salvo Restauración, también hay que conservar el bosque a la altura de Loma de Cabrera, la cabecera del río Dajabón y la cuenca del río Artibonito, desde la zona de Neita hasta Pedro Santana, en la provincia Elías Piña.

De León manifestó que la cobertura boscosa del país se encuentra en un 40% y no en un 42%, como estaba en el año 1966, cuando llegó al poder el entonces presidente Joaquín Balaguer.

Declaró que en la Sierra de Bahoruco y en la parte occidental de la Sierra de Neiba avanza la depredación forestal, atribuida a haitianos que cruzan en la madrugada, cortan los árboles y se los llevan para la cocción de alimentos, porque en su país no tienen alternativa de gas licuado de petróleo como la República Dominicana.

Indicó que Haití tiene un 1% de cobertura de bosques y sigue disminuyendo su cobertura forestal, mientras, la República Dominicana pudo recuperarla. “La preservación de las áreas protegidas en el territorio ha ido a la par con una serie de programas de reforestación que han incluido la vertiente sur de la Cordillera Central desde la zona de Padre Las Casas hasta de cerca de la frontera”.

Recordó que en 1966, recorrió el país, en inspección de la severa deforestación, para prohibir los aserraderos con el Decreto 209-67, y permitir que el bosque comenzara a recuperarse. Para lograrlo, Balaguer dispuso entrega estufa y cilindro de gas, y emitir el Decreto 233-96, que declaró a una gran cantidad de zonas del país como áreas protegidas.