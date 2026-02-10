Codonbosco deplora reclamos barrios no tengan eco Gobierno

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) deplora que las instituciones del Estado no respondan a las solicitudes de obras de vitales importancias para sectores y comunidades del gran Santo Domingo, a pesar de las reiteraciones.

Ante la sordera, la organización entregó un documento a la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Carolina Mejía, para que medie entre los funcionarios que deben responder a las necesidades de los sectores y comunidades.

En el documento, precisa que en el caso del presidente Luis Abinader, la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia del barrio 27 de Febrero y sus organizaciones sociales, les remitieron una comunicación el 14 de agosto del año pasado, en el departamento de correspondencia del Palacio Nacional con el código de registro PR-E-2025-14226 y, a la fecha no han recibido respuestas de ocho puntos planteados.

Propusieron a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, para que enfrente la inseguridad en los sectores carenciados del Gran Santo Domingo, sin respuestas.

De igual manera, indica el documento remitido al señor Rafael Toribio, director del Consejo Económico y Social (CES), que también fueron remitidas comunicaciones a los señores: Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, dos veces; Carlos Bonilla, cuando estuvo lal frente del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones; a Víctor Atallah, de Salud Pública y Asistencia Social, muchas veces. A estos funcionarios, las organizaciones han solicitado una casa de cultura, construcción de viviendas, abrir unidades de salud mental, geriatría, pie diabético en los hospitales del Distrito Nacional y provincia Santo Domingo.

Luego a Ángel Hernández, durante su gestión en Educación y los señores subalternos Danilo de la Cruz, en el Distrito Educativo 15-02; Eddy Chávez, director Regional No. 15, Santo Domingo III y Ana Lucía Sánchez, directora del Distrito Educativo 15-02, de la Tercera Circunscripción, para la gestión de un Politécnico en el barrio 27 de Febrero. Todos ya fuera de su puesto.

También fueron enviadas comunicaciones en tres ocasiones a Luis Miguel De Camps, ministro de Educación, y a la fecha, “no hemos sido convocados para sostener por lo menos un acercamiento entre comunidad y sector gobierno, pero que solo han recibido el llamado técnicos del distrito educativo 15-02”.

Al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, le solicitaron la terminación del Club María Auxiliadora y la construcción de un techado en el barrio Mejoramiento Social y otro en el 27 de Febrero pero sus solicitudes han sido archivadas, denuncian.