Codue deplora pretendan imponer “impuesto al sol”

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) expresó preocupación ante disposiciones contenidas en el nuevo Reglamento de Energía Distribuida, aprobado por la Superintendencia de Electricidad, en el que introduce un cargo de un 25 % a la energía solar que los usuarios de bajo consumo inyectan a la red eléctrica.

La organización cristiana lo mismo que la Coalición RD 100 % renovable, advierten sobre ese cargo que contempla la normativa.

El pastor Feliciano Lacen Custodio, presidente de la entidad, sostuvo que la disposición afectaría de manera directa a los nuevos clientes que deseen instalar paneles solares en los techos de viviendas y comercios.

Señaló que el artículo 19 del reglamento, establece que los clientes con tarifas monómicas deberán pagar un cargo por uso de red equivalente al 25 % del valor de la electricidad producida, lo que ha sido calificado por muchos sectores como “un impuesto al sol” disfrazado.

Consideró que ese esquema viola el espíritu de la Ley 57-07, la cual establece la medición neta como un intercambio equitativo entre la energía consumida y la energía inyectada a la red.

Criticó que el reglamento obligue al registro e inspección de sistemas de autoconsumo que no inyectan energía, calificando esa disposición como una intromisión injustificada que vulnera el derecho a la propiedad privada y a la privacidad de los ciudadanos.

El Codue reiteró el llamado a las autoridades del sector eléctrico, a revisar los aspectos regresivos del reglamento, a promover un diálogo amplio con los sectores sociales, productivos, y garantizar que la transición energética del país sea justa, sostenible y coherente con el marco legal vigente, en beneficio de las familias dominicanas y del cuidado de los recursos naturales.

Barcazas en Azua

Por otro lado, el pastor Feliciano Lacen advirtió sobre el impacto negativo ambiental que ha generado desde 2022 a la fecha, la instalación de barcazas generadoras de electricidad en Los Negros de Azua.

Señaló que las barcazas afectan los manglares existentes en Puerto Viejo, los peces y la vida silvestre de la zona, así como a los residentes, quienes han denunciado contaminación, ruidos, enfermedades respiratorias, daños a la pesca y a la economía familiar en esa comunidad.