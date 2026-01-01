Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El año 2026 encontró la ciudad de San Pedro de Macorís arropada de basura y el reclamo de la población ante el deficiente servicio que hace la empresa RJC CLEAR contratada para esos fines, la cual no ha podido cumplir con ese compromiso con eficiencia y la mayoría de los sectores están pasando las fiestas navideñas en medio del cúmulo de desperdicios.

El pasado año 2025 este municipio cabecera de la provincia, estuvo afectado seriamente por esa situación, lo que provocó el pánico en la ciudadanía, ya que la basura junto a las aguas negras producto de la época de lluvia, afectó considerablemente a las familias que viven en barrios vulnerables.

El Ayuntamiento adquirió 15 nuevos camiones compactadores para conformar el nuevo sistema de recogida de residuos sólidos del municipio, pero los resultados no se han visto, ya que la población sigue teniendo basura acumulada en calles y avenidas, situación que preocupa a la ciudadanía ante la posible aparición de brotes de enfermedades.

Además, en el nuevo sistema de recolección de basura, fueron integrados 10 trimotos adicionales, con el objetivo de reforzar la cobertura urbana, garantizar limpieza sostenida y respaldar a la empresa contratada para el servicio en las zonas de mayor densidad poblacional, pero al parecer esta acción ha fracasado.

LA SALUD

Para el doctor Goldny Mills, médico epidemiólogo, la basura en navidad genera un aumento drástico de residuos entre ellos, el plástico, comida y embalaje, provocando problemas ambientales, como la saturación de los vertederos y la contaminación.

Entiende que el desperdicio alimentario en esta época se dispara empeorando la huella de carbono y la falta de alimento, lo que a su vez, atrae focos de infección y riesgo sanitario por la acumulación.

El doctor Mills, indicó que a nivel de la salud y la comunidad, esta acumulación de basura provoca focos de infección, ya que la basura acumulada puede atraer plagas y general hongos provocando sobre todo enfermedades gastrointestinales y enfermedades respiratorias.

Consideró que el aumento de basura durante la navidad va a generar diversos efectos ambientales y sociales con la contaminación del suelo y las aguas, el aumento de gases invernadero, la proliferación de plagas y enfermedades, mayor consumo de recursos y energía, así como la saturación del sistema de gestión de residuos.