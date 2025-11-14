Colegio Loyola reconoce a Luis Abinader

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader recibió anoche el reconocimiento “Egresado distinguido” que otorgó el Colegio Loyola en una emotiva ceremonia en la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y en presencia de personalidades de diversos ámbitos.

El padre Adony Mesa S.J., rector del Colegio Loyola de Santo Domingo, entregó el reconocimiento al mandatario, quien agradeció la distinción, que lo convierte en el primer egresado en recibirlo.

“Este colegio me formó. Allí aprendí que reconocimiento sin valores es frágil, que la inteligencia sin humanidad es incompleta y que el éxito sin servicio carece de sentido”, expresó el presidente Abinader.