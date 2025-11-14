Santo Domingo 25ºC / 30ºC
El “egresado distinguido”

Colegio Loyola reconoce a Luis Abinader

Luis Abinader junta a Raquel Arbaje

Soila Paniagua

El presidente Luis Abinader recibió anoche el reconocimiento “Egresado distinguido” que otorgó el Colegio Loyola en una emotiva ceremonia en la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y en presencia de personalidades de diversos ámbitos.

El padre Adony Mesa S.J., rector del Colegio Loyola de Santo Domingo, entregó el reconocimiento al mandatario, quien agradeció la distinción, que lo convierte en el primer egresado en recibirlo.

“Este colegio me formó. Allí aprendí que reconocimiento sin valores es frágil, que la inteligencia sin humanidad es incompleta y que el éxito sin servicio carece de sentido”, expresó el presidente Abinader.

