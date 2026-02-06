¿Cuándo comenzará a operar el Metro de Los Alcarrizos?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reveló este jueves que la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conectará con el municipio de Los Alcarrizos, comenzará a operar antes del 27 de febrero.

Paliza destacó que este medio de transporte es "de alto impacto", ya que "gran parte del tiempo se pierde en traslados".

De acuerdo con la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), esta obra permitirá ahorrar hasta dos horas diarias de trayecto a miles de personas, además de mejorar la seguridad vial, reducir las emisiones contaminantes y elevar la calidad de vida de los residentes de la zona oeste del Gran Santo Domingo.

La Línea 2C tendrá una extensión de 7.3 kilómetros y contará con cinco estaciones:

Los Alcarrizos – Estación Pablo Adón Guzmán, ubicada en la entrada del municipio;

Estación Freddy Gatón Arce, en el kilómetro 14 de la autopista Duarte;

Estación 27 de Febrero, en el kilómetro 13 de la misma vía;

Estación Franklin Mieses Burgos, en la autopista Duarte esquina avenida Monumental;

y Estación Pedro Martínez, en el kilómetro 9½, en la intersección de la autopista Duarte con la avenida Los Beisbolistas.

El proyecto incluye además un túnel de 940 metros que conecta la estación María Montez con el sector Enriquillo de Herrera, dando paso a un viaducto elevado de 6.3 kilómetros, donde se distribuyen las estaciones.

Asimismo, contempla la construcción de una vía marginal de 6.5 kilómetros, con tres carriles paralelos a la autopista Duarte, que convertirá esta importante vía en un expreso desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. Esta obra vial se encuentra actualmente en su fase final de ejecución