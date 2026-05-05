¿Qué hará ahora? Redondo Llenas proyecta su vida tras salir de Najayo

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Mario José Redondo Llenas, condenado a 30 años de prisión por asesinar a su primo de 12 años, José Rafael Llenas Aybar, expresó que, tras obtener su libertad la mañana de este martes, vivirá su vida un día a la vez, al tiempo que buscará encontrar equilibrio entre su curiosidad, lo que siente y lo que quiere.

“Entiendo que tengo que encontrar equilibrio entre lo que es la curiosidad, lo que yo siento y lo que yo quiero… Yo voy a enfrentar el día a día, tranquilamente, tan humildemente, tan respetuosamente como me lo permitan mis energías. Pero ese es mi plan”, manifestó Redondo Llenas a su salida del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal.

Aseguró que no pretende ser una figura pública ni mucho menos buscar “likes”. Sin embargo, según sostuvo, procura que la forma en que conduce su vida sea testimonio del “arrepentimiento profundo” que siente, y agregó que tiene la intención de enfocarla en el servicio y en aportar de manera positiva a la sociedad.

“Luego, cuando el tiempo y las circunstancias lo permitan, me pondré a disposición de los espacios académicos, profesionales e institucionales que consideren que mi historia, la historia completa, puede aportar herramientas para construir mecanismos que ayuden a mejorar el sistema y con ello a la sociedad”, expresó.

Caso Llenas Aybar: Primeras palabras de Mario Redondo Llenas tras cumplir 30 años de prisión

Pide perdón

Asimismo, Mario José Redondo Llenas pidió perdón a su familia, “víctimas directas” de los hechos ocurrido en 1996, y a la sociedad afectada por su comportamiento.

“Ellos saben lo que yo siento, porque lo he dicho, yo tengo la conciencia de que es irreparable. Y solamente puedo decir, es la palabra que me sale, la que tengo en este momento, reiterar mi arrepentimiento, porque lo he dicho en otras ocasiones. Solicitar perdón, pedirlo, honestamente, sabiendo que no hay que dármelo. Pero lo pido, y lo pido todos los días”, pronunció.

Redondo Llenas también expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron durante este proceso y creyeron en su posibilidad de cambio.

“A mí me costó, porque podemos tener la mejor intención, el mejor deseo, dar todas las manifestaciones concretas de nuestro arrepentimiento y siempre va a haber alguien que dice: eso no es así, es una pose, es mentira... no importa el mal que se haya hecho, hay que reconocerlo, pero también hay que tener el coraje, el valor, la suerte de echar para atrás y caminar mejor”, pronunció.

Transformación

Redondo Llenas también destacó que durante estas tres décadas su vida ha estado “marcada por el esfuerzo constante de transformación”.

“Participé en procesos educativos desde la alfabetización hasta el nivel universitario; serví como estudiante, como facilitador y como guía de mis compañeros; trabajé en proyectos agrícolas, donde encontré sentido en el trabajo productivo; fui testigo de la evolución del sistema penitenciario y del impacto de la educación dentro de él”.

Además, según indicó, completó estudios en Derecho y formación técnica agropecuaria.

“Nada de esto borra el daño causado. No lo pretende, pero sí evidencia que el tiempo puede ser utilizado para construir, para reflexionar y para cambiar. Aun con esa carga, elijo vivir desde el servicio y la responsabilidad”, declaró.