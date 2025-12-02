Comisión Justicia de CD modifica artículos estima vulneran derechos

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El pleno de la Cámara de Diputados inició ayer el conocimiento del informe con modificaciones del Proyecto de Ley Orgánica del Código Procesal Penal (CPP), iniciativa aprobada por el Senado al ser presentada por los legisladores Cristóbal Venerado Castillo, Omar Fernández, Félix Bautista y Antonio Manuel Taveras.

La pieza de 471 artículos fue enviada a la Comisión de Justicia, que lo estudió a fondo y consideró necesario hacerle modificaciones, al considerar que algunos artículos violaban derechos fundamentales.

El diputado Carlos de Pérez, miembro de la comisión, citó entre los avances que el plazo razonable para decidir sobre la extinción de la acción penal siga de cuatro a cinco años, cuando sea el crimen organizado o complejo, para que no sea el juez quien determine el tiempo.

El nuevo texto aclara que nadie puede ser beneficiado de su propia falta, por lo que un imputado que haya torpedeado el proceso no puede ser premiado.

Tampoco se puede interpretar como torpedear el proceso el que las partes ejerzan sus derechos y recursos.

La comisión modificó el artículo que daba facultad a un juez recusado a seguir el proceso. También fue modificada la pretensión de que la prisión preventiva fuera de 36 meses, en los casos complejos; en cambio, ésta sería de 18 meses, pero que pudiera extenderse a solo seis meses más en esas situaciones.

En caso ordinario, explicó De Pérez, diputado de La Romana por el partido Fuerza del Pueblo (FP), la prisión preventiva no podrá exceder de un año.

Los diputados modificaron también declarar en rebeldía a un imputado por no asistir a juicio, sin que antes fuera notificado por la vía correspondiente.

Fueron modificados modo los considerandos, ya que a pesar de que para la población en general quizás no tienen valor, cuenta uno capital para la interpretación de la ley.

Explicó que si en algún momento hay algo que no se entiende y el considerando explica los motivos por el que tomó tal decisión, deber primar lo que éste diga o el principio.

Los diputados modificaron, además, la propuesta del Ministerio Público de colocar impedimento de salida de manera discrecional, sin que el afectado sea enterado.

En la sesión que inició a las 2:40 de la tarde, de inmediato comenzaron a leer las modificaciones y luego cada uno de los artículos, para este martes entrar a los debates, a partir de la 1:00 de la tarde.

El presidente de la cámara, Alfredo Pacheco, informó que los legisladores no aprobarían un código que viole derechos fundamentales, por el contrario, sancionarían una pieza que los amplíe.

El informe presentado al Pleno por la Comisión de Justicia establece que para colocar impedimento de salida deberá ser mediante medida de coerción de un juez, previa notificación, no de espalda al afectado.

De la misma manera, los diputados eliminaron la interceptación telefónica de manera indefinida, por lo que tendría que establecer un plazo definido.

La comisión tumbó la propuesta del Ministerio Público para que no haya doble grado de jurisdicción, por lo que si la sentencia condenatoria es en la corte, no pudiera ordenarse nuevo juicio.

“O sea, la corte no podría ordenar nuevo juicio en ningún caso, en todo caso, la corte tendría que conocerlo de manera directa”, explica.

Tanto el presidente de la CD, como del Senado, Ricardo de los Santos, indicaron que las modificaciones de la normativa responden a la necesidad de la modernización de la justicia, en procura de mayor celeridad, transparencia y eficiencia de los procesos, establece un sistema de definición de roles entre sus actores, para garantizar derechos fundamentales y el debido proceso judicial.

El Tribunal Constitucional otorgó un plazo al Congreso hasta el día 11, para aprobar la Ley del Código Procesal Penal.

Un receso hasta la mañana

La cámara recesó anoche hasta hoy a las 10:30 de la mañana, luego de leer 331 artículos de los 471 que contiene el proyecto de Código Procesal Penal, po rlo que hoy continúa la lectura y luego de los debates, lñoslegisladores pasan a aprobar la pieza.