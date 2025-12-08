Comunidades rechazan exploración minera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un grupo de 70 comunidades en la cordillera Septentrional protestó contra el plan de exploración minera del Ministerio de Energía y Minas, pues temen la destrucción de recursos naturales, tierras agrícolas y el sustento de miles de familias, ya que el proyecto podría impactar más de 142,000 tareas y una red hídrica vital para el Cibao.

Un documento enviado por el sacerdote Ramón Ramos (padre Nino) expresa que entre las preocupaciones ambientales y de derechos, los líderes comunitarios denuncian que ya la institución ha explorado más de 70 posibles sitios de extracción de oro sin consulta pública, lo cual consideran una violación de los derechos ambientales y comunitarios.

Indican que existe una preocupación específica por el peligro que representa la minería para el Pico Diego de Ocampo, el segundo más alto de República Dominicana.

Entre las acciones comunitarias, el texto informa que las comunidades planean celebrar una asamblea el próximo lunes 15 para enviar un mensaje contundente al Ministerio de Energía y Minas.

“Dado que esto involucra un posible impacto ambiental significativo y la movilización de comunidades”, expresan en el comunicado.

Esas demarcaciones mantienen una lucha también por la reparación y construcción de carreteras y caminos vecinales. Hace justo un año, el padre Nino anunció que volverían a protestar ante la falta de respuestas del Ministerio Obras Públicas,