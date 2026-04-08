Comunidades religiosas reclaman arreglo parque

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Las Parroquias San Ignacio de Loyola de la Ciénaga, San Martín de Porres de Guachupita y Santo Domingo Savio de los Guandules solicitaron a las autoridades la reconstrucción del antiguo parque al lado de la avenida Padre Castellanos o 17.

“Cuando llegó la construcción del Metro, este lugar fue usado para guardar maquinarias. Pero el Metro terminó y en lugar de reconstruir el parque, el solar quedó como si fuera tierra de nadie”, indica un documento firmado por esas congregaciones.

Agrega que “ese lugar, que debió ser de recreación, estuvo por un tiempo lleno de chatarras y hoy se encuentra baldío, como un desierto que nos recuerda cada día el abandono de nuestros barrios”.

La petición fue hecha tras un Viacrucis interparroquial en el que clamaron por paz, y el buen vivir entre los humanos. “Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos al finalizar este Viacrucis interparroquial, con el corazón puesto en la oración pero también en el reclamo justo. Al llegar a este espacio, no podemos evitar sentir el dolor del abandono. Debemos recordar que Cristo sigue siendo crucificado hoy en nuestros barrios y se le crucifica cada vez que contemplamos el espacio del parque destruido”.

Añade que “como autoridades, saben que antes de que el Metro cruzara por la Padre Castellanos, la 17, nuestra comunidad tenía su espacio de paz y recreación. En la rotonda, justo en el lado derecho, paralela a la estación del Metro Eduardo Brito, existía un parque público que era el refugio de nuestras familias y niños”. Había columpios, risas y bancos donde los adultos descansaban.