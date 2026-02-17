CONANI niega existencia de Casa de los Dos Ríos en Higüey vinculada a Michael Geilenfeld

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) informó que tras un levantamiento inicial en sus registros digitales y físicos, así como en archivos históricos, no encontró evidencia de la existencia de la institución denominada “Casa de los Dos Ríos” en Higüey, provincia La Altagracia.

La entidad explicó que también realizó una verificación territorial en la zona, entrevistando autoridades locales, comunitarios y pobladores, sin hallar presencia física ni servicios residenciales vinculados a dicha organización. “No existe ninguna evidencia de una institución formal de atención o prestación de servicios en el municipio”, señaló el organismo.

El nombre de “Casa de los Dos Ríos” aparece en documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el caso Jeffrey Epstein. Según esos archivos, el estadounidense Michael Karl Geilenfeld habría fundado la institución en República Dominicana para brindar ayuda alimentaria, financiera y educativa a familias pobres.

Geilenfeld, exmiembro de los Hermanos Misioneros de la Caridad y fundador de la organización Familia San José en Haití, fue condenado en 2025 por un jurado federal en Miami a 210 años de prisión por abusar sexualmente de varios menores entre 2005 y 2010.

El informe judicial también recuerda que en 2011 el activista Paul Kendrick denunció públicamente casos de abuso sexual cometidos por Geilenfeld en las organizaciones que dirigía.