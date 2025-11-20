¿Quiénes serán los nuevos jueces? CNM finaliza vistas a postulantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) concluyó la tarde de este jueves la cuarta y última sesión de vistas públicas correspondiente al proceso de evaluación de los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).

La jornada estuvo encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, en su calidad de presidenta en funciones del CNM, y contó con la participación de todos los consejeros, conforme a lo establecido en la Constitución y el Reglamento núm. 1-25.

Al finalizar, la miembro y secretaria del CNM, Nancy Salcedo, informó que el órgano completó la evaluación de 81 de los 83 postulantes inscritos para ocupar las vacantes en las altas cortes, avanzando así hacia la fase final del proceso de selección.

Miembros del CNM

Salcedo destacó que en esta última sesión fueron entrevistadas 20 personas, todas presentes, lo que permitió completar el cronograma previsto. Recordó que el proceso se ha desarrollado conforme a lo aprobado por el CNM, aunque señaló que este calendario es flexible y se ajusta a la agenda del Presidente de la República, quien encabeza el órgano.

“El cronograma se ha llevado tal como fue aprobado por el Consejo, pero es flexible conforme a la agenda del Presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura”, expresó.

Agregó que el CNM se mantiene en sesión permanente hasta concluir la selección de los cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia, los cinco titulares del Tribunal Superior Electoral y sus respectivos suplentes. “Podemos asegurar que, a final de mes, la población conocerá a los nuevos jueces y juezas que ocuparán las altas cortes”, afirmó.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, en su calidad de asesor del presidente Luis Abinader, explicó que, tras concluirse las entrevistas, el presidente de la República convocará al Consejo para iniciar la fase de selección de los miembros de ambos tribunales.

Peralta Romero señaló que el cronograma aprobado establece como fecha inicial el jueves 27 de noviembre; no obstante, reiteró que podría adelantarse, debido a que las sesiones concluyeron antes de lo previsto.

Aclaró que esta posibilidad no constituye una decisión oficial, sino una opción que deberá ser considerada por el Presidente y los miembros del Consejo. Dijo que, por el momento, la fecha establecida sigue siendo el 27 de noviembre, pero que podría modificarse según las circunstancias. Aseguró que, salvo algún imprevisto mayor, la selección de los nuevos jueces quedará definida antes de que finalice el mes.

Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura

El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por el presidente Luis Abinader; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.