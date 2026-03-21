Condenados por agresión sexual

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega condenó a 20 y 5 años de prisión a dos hombres hallados culpables de violación y agresión sexual en perjuicio de una adolescente, tras el Ministerio Público establecer la legalidad de los medios de pruebas. Raymundo Rosario de la Cruz, recibió una condena de 20 años de prisión, y su padre, Pedro Rosario, de 5 años, por violación y agresión sexual, respectivamente.

Rosario de la Cruz cometió los hechos en una finca de su propiedad. Luego continuó violando a la adolescente de 12 años constantemente en diferentes lugares del municipio Jarabacoa, provincia La Vega. Producto de esos hechos la víctima quedó en estado de embarazo y posteriormente dio a luz.

Según la acusación, después de cometer el hecho ordenó a la víctima que dijera que el embarazo era de una persona que había conocido en la redes sociales y que había perdido su contacto. Luego los parientes de la adolescente se enteraron que Raymundo Rosario de la Cruz cometió la violación y que su hijo también participó.