Condenan hombre violó adolescente

Un tribunal de Santiago condenó a 20 años de prisión a un hombre que cometió los delitos de violación sexual, abuso psicológico y sexual y violencia de género contra una adolescente de 12 años de edad.

Una nota de la Procuraduría indica que el sentenciado, Gilberto Hernández Espinal (el Giro), fue declarado culpable de violación a los artículos 309-1, 331, 332-1 y 332-2 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género.

El fiscal litigante Juan Elías Pérez dijo que Hernández Espinal, abusando de la confianza que le había proporcionado la familia de la víctima, que le permitía ingresar a su vivienda y compartir con ellos, amedrentó y hostigó a la menor, y aprovechando que se encontraba sola en la casa la violaba sexualmente.