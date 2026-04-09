Conep aboga por diálogo ante impacto de crisis internacional ante guerra EE.UU. e Israel con Irán

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El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, aseguró este jueves que el sector empresarial está en total disposición de dialogar para enfrentar los efectos de la crisis internacional derivada de la guerra EE.UU. e Israel con Irán.

“Nosotros vamos a escuchar y estamos permanentemente en la mejor disposición de cualquier diálogo, sobre todo en situaciones como esta que, aunque fortuitas, requieren tomar medidas para que el país se adapte a los efectos de esta crisis”, expresó.

Al tiempo que llamó a buscar un equilibrio entre el dinamismo económico y el uso eficiente de los recursos.

"Nosotros hemos planteado que en estas circunstancias a lo que estamos llamados es a buscar un equilibrio entre el dinamismo de la economía y el uso de los recursos para poder absorber los efectos", manifestó.

Marranzini enfatizó que el primer paso ante la coyuntura es escuchar a todos los sectores.

“Lo primero es escuchar, nosotros también hemos planteado siempre en estas circunstancias, por lo que estamos llamados es a buscar un equilibrio entre el dinamismo de la economía y el uso de los recursos para poder para poder absorber los efectos”, aseguró.

El líder empresarial destacó que la actual situación impacta tanto al Gobierno como al sector privado, afectando sus respectivos presupuestos, por lo que insistió en la necesidad de actuar con prudencia y estrategia.

Declaraciones de Marranzini

En ese sentido, propuso focalizar los subsidios, reducir gastos que no aporten valor en el corto plazo y, al mismo tiempo, fomentar inversiones que impulsen la economía y generen empleos.

“De lo que se trata es de buscar un equilibrio, saber utilizar el dinero de la forma más inteligente posible y promover inversiones que dinamicen la economía”, sostuvo.

Marranzini recordó que el país ha enfrentado con éxito crisis anteriores, como la pandemia del COVID-19, los efectos de la guerra en Rusia y la crisis financiera de 2009, por lo que se mostró confiado en que la República Dominicana podrá superar este nuevo desafío.

Asimismo, informó que ya se ha realizado una primera convocatoria al diálogo entre los distintos sectores, en la que el Conep participará activamente.

“Ha pasado antes y estamos seguros de que vamos a salir adelante. De eso se trata, de conversar e ir avanzando”, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, encabezada por el presidente Luis Abinader.