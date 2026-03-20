Congreso y Poder Judicial consolidan cooperación

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Congreso Nacional y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) consolidaron ayer su cooperación institucional al celebrar, por segundo año consecutivo, un encuentro enfocado en el diálogo, la coordinación y el impulso de iniciativas clave para el fortalecimiento del sistema de justicia.

Durante la jornada, los presidentes de ambas cámaras legislativas, Ricardo de los Santos (Senado) y Alfredo Pacheco (Cámara de Diputados), junto al presidente de la SCJ, Henry Molina, compartieron los avances, desafíos y proyecciones del Poder Judicial.

El espacio también sirvió para compartir los logros alcanzados en el último año y trazar una agenda común orientada a mejorar la administración de justicia.

Molina destacó que el principal logro del último año ha sido la efectiva coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Judicial, lo que ha permitido la aprobación de importantes leyes como la 2-23 sobre Procedimiento de Casación, que ha permitido la erradicación de la mora histórica de SCJ, así como la recién modificada Ley 339-22 que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales.

Como parte de los efectos positivos de la cooperación activa entre ambos poderes del Estado, también resaltó la iniciativa del Congreso Nacional de aprobar un nuevo Código Penal y un Código Procesal Penal que se corresponden a los nuevos tiempos.

Otro gran avance subrayado por Molina fue la puesta en funcionamiento de la Ciudad Judicial en Santo Domingo Este, y la mejora del acceso a la justicia con el uso de plataformas digitales como justicia.gov.do, que permite a los ciudadanos acceder a servicios judiciales y tribunales desde cualquier parte del país.

De los Santos y Pacheco agradecieron la vista de Molina, a la vez que reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el buen funcionamiento del Poder Judicial.