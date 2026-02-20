Conoce las características de la nueva licencia de conducir

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana se encamina al uso de una nueva licencia de conducir, un documento que incorpora mayores niveles de seguridad, tecnología y cobertura nacional e internacional, como parte de la transformación del sistema que ejecuta el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Después de más de 20 años sin cambios estructurales, la nueva licencia introduce mejoras significativas en materia de control y trazabilidad. El documento ha sido elaborado con tecnología que dificulta su falsificación y fortalece los mecanismos de validación, elevando la confiabilidad del sistema y reforzando la seguridad vial.

Uno de los principales cambios es la ampliación de la cobertura del servicio: pasa de estar disponible en 14 provincias a tener presencia en las 31 provincias y el Distrito Nacional. Además, se expande la emisión en el exterior, permitiendo a la diáspora obtener la licencia en ciudades como Nueva York, Orlando, Miami, Filadelfia, Nueva Jersey, Boston, Madrid, Barcelona, Bruselas, Suiza y Puerto Rico.

La iniciativa también impacta directamente en la seguridad vial. Más de un millón de motociclistas que actualmente no cuentan con licencia deberán certificarse mediante evaluaciones teóricas y prácticas, como parte del proceso de regularización y formalización del sector.

Las autoridades destacan que la nueva licencia cumple estándares internacionales, lo que fortalece la movilidad y la credibilidad del país, y mantiene el mismo costo para la ciudadanía, sin aumentos en la tarifa establecida.

Con esta modernización, el Intrant apuesta por un sistema más seguro, eficiente y sostenible, que no solo mejora el servicio al ciudadano, sino que también refuerza la gestión y el control estatal en materia de tránsito y transporte terrestre.

Como parte del despliegue, los días 23, 24, 25 y 26 de febrero se estará operando, emitiendo y renovando licencias exclusivamente al sector choferil público y privado, incluyendo al sector de transporte de masas, con el objetivo de facilitar el acceso, reducir tiempos y fortalecer el orden y la trazabilidad del proceso.

En la primera fase, el servicio estará disponible para el público en general en las siguientes oficinas a partir del lunes 2 de marzo del presente año.

El Intrant informó que la modernización permitirá, además, integrar de forma progresiva a más de un millón de motociclistas que hoy no cuentan con el documento, impulsando la formación y contribuyendo a reducir la siniestralidad vial.

Las características: