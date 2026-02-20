Documento nuevo
Conoce las características de la nueva licencia de conducir
Las autoridades destacan que la nueva licencia cumple estándares internacionales, lo que fortalece la movilidad y la credibilidad del país, y mantiene el mismo costo para la ciudadanía, sin aumentos en la tarifa establecida.
La República Dominicana se encamina al uso de una nueva licencia de conducir, un documento que incorpora mayores niveles de seguridad, tecnología y cobertura nacional e internacional, como parte de la transformación del sistema que ejecuta el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Después de más de 20 años sin cambios estructurales, la nueva licencia introduce mejoras significativas en materia de control y trazabilidad. El documento ha sido elaborado con tecnología que dificulta su falsificación y fortalece los mecanismos de validación, elevando la confiabilidad del sistema y reforzando la seguridad vial.
Uno de los principales cambios es la ampliación de la cobertura del servicio: pasa de estar disponible en 14 provincias a tener presencia en las 31 provincias y el Distrito Nacional. Además, se expande la emisión en el exterior, permitiendo a la diáspora obtener la licencia en ciudades como Nueva York, Orlando, Miami, Filadelfia, Nueva Jersey, Boston, Madrid, Barcelona, Bruselas, Suiza y Puerto Rico.
La iniciativa también impacta directamente en la seguridad vial. Más de un millón de motociclistas que actualmente no cuentan con licencia deberán certificarse mediante evaluaciones teóricas y prácticas, como parte del proceso de regularización y formalización del sector.
Las autoridades destacan que la nueva licencia cumple estándares internacionales, lo que fortalece la movilidad y la credibilidad del país, y mantiene el mismo costo para la ciudadanía, sin aumentos en la tarifa establecida.
Con esta modernización, el Intrant apuesta por un sistema más seguro, eficiente y sostenible, que no solo mejora el servicio al ciudadano, sino que también refuerza la gestión y el control estatal en materia de tránsito y transporte terrestre.
Como parte del despliegue, los días 23, 24, 25 y 26 de febrero se estará operando, emitiendo y renovando licencias exclusivamente al sector choferil público y privado, incluyendo al sector de transporte de masas, con el objetivo de facilitar el acceso, reducir tiempos y fortalecer el orden y la trazabilidad del proceso.
En la primera fase, el servicio estará disponible para el público en general en las siguientes oficinas a partir del lunes 2 de marzo del presente año.
El Intrant informó que la modernización permitirá, además, integrar de forma progresiva a más de un millón de motociclistas que hoy no cuentan con el documento, impulsando la formación y contribuyendo a reducir la siniestralidad vial.
Las características: